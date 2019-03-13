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НОВОСТИ

Пенса хотят лишить офиса в Капитолии - Fox News

12:20 13.03.2019 Источник: Газета.Ru

Лидер демократов в палате представителей США Нэнси Пелоси намерена лишить вице-президента Майка Пенса почетного офиса в здании Конгресса. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники в Демократической партии.

Как отмечается, Пенсу было выделено помещение на первом этаже Капитолия в 2017 году.

«Ни у одного из предыдущих вице-президентов не было своего помещения за последние 25 лет», — подчеркнул собеседник телеканала.

Уточняется, что этот офис в данный момент не используется.

Ранее сообщалось, что Пелоси заявила, что президент США Дональд Трамп «не стоит» импичмента. Газета.Ru

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