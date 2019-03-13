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НОВОСТИ

Названы российские регионы с максимальным и минимальным количеством населения

13:00 13.03.2019

Лидером по численности населения в России является Москва. На начало 2019 года там проживали 12,6 млн человек. За год численность населения в российской столице увеличилась на 123,8 тыс. человек.

На втором месте — Московская область (7,5 млн). Далее идут Краснодарский край (5,6 млн), Санкт-Петербург (5,3 млн), Свердловская область (4,3 млн).

Меньше всего жителей — в Ненецком АО (43 тыс. человек). В пятерку регионов с наименьшей численностью населения входят также Республика Алтай (218 тыс.), Еврейская АО (159 тыс.), Магаданская область (141 тыс.) и Чукотский АО (49 тыс.).  RT

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