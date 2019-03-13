Девушку ужалил скорпион во время полета в самолете

12:05 Источник: Известия

Клиентка канадской авиакомпании Air Transat сообщила, что во время перелета ее ужалил пробравшийся в салон скорпион.

Как передает CBC News, студентка Куин Мальтис летела из Торонто в Калгари. Во время полета девушка внезапно почувствовала, что в нижней части спины кто-то шевелится, но не придала этому значения.



По словам пассажирки, только перед самым приземлением, когда в салоне включили свет, она почувствовала боль в пояснице и обнаружила на кресле скорпиона.



«В моем свитере был скорпион. Он сидел на моей спине последние 30 минут… Размером около 10 см», — рассказала Мальтис. Девушка призналась, что от страха за свою жизнь у нее началась паническая атака.



После посадки Мальтис осмотрели медики. Они заверили, что жизни девушки ничто не угрожает. Скорпиона выловили после того, как все пассажиры покинули самолет. Известия

