Девушку ужалил скорпион во время полета в самолете
12:05 13.03.2019 Источник: Известия
Клиентка канадской авиакомпании Air Transat сообщила, что во время перелета ее ужалил пробравшийся в салон скорпион.
Как передает CBC News, студентка Куин Мальтис летела из Торонто в Калгари. Во время полета девушка внезапно почувствовала, что в нижней части спины кто-то шевелится, но не придала этому значения.
По словам пассажирки, только перед самым приземлением, когда в салоне включили свет, она почувствовала боль в пояснице и обнаружила на кресле скорпиона.
«В моем свитере был скорпион. Он сидел на моей спине последние 30 минут… Размером около 10 см», — рассказала Мальтис. Девушка призналась, что от страха за свою жизнь у нее началась паническая атака.
После посадки Мальтис осмотрели медики. Они заверили, что жизни девушки ничто не угрожает. Скорпиона выловили после того, как все пассажиры покинули самолет. Известия
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