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В камчатской школе выставили ковчег с мощами св. Николая

12:32 13.03.2019

Священники Петропавловской и Камчатской епархии доставили на север полуострова частицы мощей святителя Николая Чудотворца. В одном из сел ковчег с мощами выставили в школьном спортзале.

Как сообщили ИА «Кам 24» в Петропавловской и Камчатской епархии, в конце февраля православные миссионеры посетили несколько населенных пунктов в Тигильском районе. В селе Седанка у епархии нет своего прихода. В связи с этим ковчег выставили в спортзале школы. Поклониться святыне пришли учителя, школьники и другие жители села. У мощей был совершен молебен. 

По словам представителя РПЦ, всё это было сделано с разрешения местных властей и руководства образовательного учреждения.

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