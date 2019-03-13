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Кремль не интересует мнение законодателей США по расследованию убийства Немцова - Песков

13:05 13.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не намерена обращать внимание на резолюцию Палаты представителей Конгресса США, которая во вторник одобрила резолюцию с призывом к нынешней вашингтонской администрации выяснить обстоятельства убийства российского политика Бориса Немцова. Как заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, расследование этого преступления является исключительно внутренним делом России.

"Фиксация этого в документах третьих стран не имеет никакого значения", - сказал он. "Это внутреннее дело Российской Федерации. Мы не готовы принимать во внимание такую фиксацию [в отношении этого дела в документах третьих стран]", - добавил Песков.

"Что касается самого расследования, то тут не важна точка зрения Кремля, здесь важнее мнение следственных органов, они продолжают свою работы", - добавил пресс- секретарь президента.

Палата представителей Конгресса США во вторник одобрила резолюцию, которая была внесена в конце февраля по случаю четвертой годовщины гибели политика. Законодатели выступают с осуждением российских властей, которые, по их версии, скрыли обстоятельства убийства, и призывают их "провести независимое международное расследование убийства Бориса Немцова при содействии ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)". Кроме того, авторы документа выступают за введение санкций против лиц, которые будут определены как причастные к этому убийству.

Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер.

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