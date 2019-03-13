Галкин назвал "весенним обострением" сообщения о том, что он "заказал" Киркорова

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский телеведущий Максим Галкин опроверг в среду сообщения о том, что он якобы выступил заказчиком готовившегося в июле 2017 года теракта на концерте певца Филиппа Киркорова, связав их с "весенним обострением".

Во вторник газета "Коммерсант" писала о том, что один из фигурантов уголовного дела о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в 2017 году в Махачкале, расследованием которого занимается МВД Дагестана, дал показания о том, что это было покушение на заказное убийство. В качестве заказчика, по данным газеты, выступил российский артист Максим Галкин.



"Открыв с утра газеты, <...> я понял, что весна, наконец, наступила, люди и их фантазии просыпаются. Весеннее обострение в полной силе", - написал Галкин в своем "Инстаграме".



Исрафил Гададов, адвокат Хидирнеби Казуева, одного из обвиняемых, в среду сообщил ТАСС, что расследование дела находится на стадии завершения и после этого его передадут в суд. По словам Гададова, задержанные обвиняются в подготовке террористического акта в период концерта, от совершения которого они в итоге отказались. Задержанные находятся в следственном изоляторе в Махачкале, отметил адвокат.



Как сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Дагестану, в производстве следственной части Следственного управления МВД по региону находится уголовное дело, возбужденное 5 октября 2017 года в отношении Габибулы Халдузова, Самира Ибрагимова, Хидирнеби Казуева, Шамиля Магомедова, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ст. 205 УК РФ ("Террористический акт"), ст. 223 УК РФ ("Незаконное изготовление оружия") и ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов").

