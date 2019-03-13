Одинаковое регулирование для обычных и электронных сигарет поддержали в Госдуме
14:12 13.03.2019 Источник: RNS
Комитет госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи поддержал внесенную в правительство Минздравом антитабачную концепцию, в том числе предложение приравнять электронные сигареты к обычным, передала журналистам слова председателя комитета Михаила Дегтярева его представитель.
«Мы поддерживаем антитабачную концепцию, которую Минздрав внес в правительство. Абсолютно правильный курс. Нужно приравнять электронные сигареты, электронные системы доставки никотина к простым сигаретам», – сказал он. RNS
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