Одинаковое регулирование для обычных и электронных сигарет поддержали в Госдуме

14:12 Источник: RNS

Комитет госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи поддержал внесенную в правительство Минздравом антитабачную концепцию, в том числе предложение приравнять электронные сигареты к обычным, передала журналистам слова председателя комитета Михаила Дегтярева его представитель.

«Мы поддерживаем антитабачную концепцию, которую Минздрав внес в правительство. Абсолютно правильный курс. Нужно приравнять электронные сигареты, электронные системы доставки никотина к простым сигаретам», – сказал он. RNS

