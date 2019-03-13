0
0
142
НОВОСТИ

Судья в Техасе узнал о невиновности подсудимой из "разговора с Богом"

13:32 13.03.2019

В январе 2018 года Джек Робисон, судья из округа Комал, рассматривал дело жительницы Техаса, обвиняемой в торговле сексуальными услугами своей несовершеннолетней племянницы. Присяжные вынесли обвинительный вердикт. Узнав об их решении, Робисон зашел в совещательную комнату и попросил жюри оправдать подсудимую. Судья объяснил, что во время молитвы получил от бога сообщение о невиновности женщины.

Робисона сразу же отстранили от вынесения приговора, и он принес извинения заседателям.

В ходе разбирательства в дисциплинарной комиссии Робисон представил результаты добровольного медобследования у двух независимых специалистов. Медики связали поведение судьи с кратковременным психическим расстройством в виде делирия, спровоцированного приемом медикаментов. Судья отделался публичным предупреждением.  therussianamerica.com

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 13.03.2019
Совет Федерации отклонил закон о хостелах
0
42
14:12 13.03.2019
Одинаковое регулирование для обычных и электронных сигарет поддержали в Госдуме
0
81
14:00 13.03.2019
Теология нужна госбезопасности - игумен РПЦ
0
155
13:20 13.03.2019
Галкин назвал "весенним обострением" сообщения о том, что он "заказал" Киркорова
0
139
13:05 13.03.2019
Кремль не интересует мнение законодателей США по расследованию убийства Немцова - Песков
0
194
13:00 13.03.2019
Названы российские регионы с максимальным и минимальным количеством населения
0
186
12:32 13.03.2019
В камчатской школе выставили ковчег с мощами св. Николая
0
192
12:20 13.03.2019
Пенса хотят лишить офиса в Капитолии - Fox News
0
212
12:05 13.03.2019
Девушку ужалил скорпион во время полета в самолете
0
218
12:00 13.03.2019
Британцы больше не получат предложений от ЕС - глава МИД Люксембурга
0
244

Возврат к списку