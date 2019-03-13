Судья в Техасе узнал о невиновности подсудимой из "разговора с Богом"
13:32 13.03.2019
В январе 2018 года Джек Робисон, судья из округа Комал, рассматривал дело жительницы Техаса, обвиняемой в торговле сексуальными услугами своей несовершеннолетней племянницы. Присяжные вынесли обвинительный вердикт. Узнав об их решении, Робисон зашел в совещательную комнату и попросил жюри оправдать подсудимую. Судья объяснил, что во время молитвы получил от бога сообщение о невиновности женщины.
Робисона сразу же отстранили от вынесения приговора, и он принес извинения заседателям.
В ходе разбирательства в дисциплинарной комиссии Робисон представил результаты добровольного медобследования у двух независимых специалистов. Медики связали поведение судьи с кратковременным психическим расстройством в виде делирия, спровоцированного приемом медикаментов. Судья отделался публичным предупреждением. therussianamerica.com
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