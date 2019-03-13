Совет Федерации отклонил закон о хостелах

14:32 Источник: Эхо Москвы

Совет Федерации не принял закон о хостелах. Сенаторы предложили доработать его в согласительной комиссии и перенести срок вступления в силу на 1 января 2020 года. Как сказала спикер Валентина Матвиенко, нужно дать время бизнесу цивилизовано подготовиться.

Согласно законопроекту, который приняла Госдума, размещать хостелы и гостиницы в многоквартирных домах разрешается при условии, что помещение является нежилым и имеет отдельный вход. Эхо Москвы