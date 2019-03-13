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Песков не считает проект закона о фейковых новостях попыткой ввести цензуру

15:00 13.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не согласен с мнением о том, что законопроект о блокировке в интернете недостоверных и искажающих факты новостей можно назвать цензурой. Представитель Кремля предлагает дождаться решения главы государства по подписанию этого документа.

"Безусловно, говорить о том, что это какая-то цензура, - вряд ли можно согласиться с этим мнением", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что "эта область - область фейковых новостей, оскорблений и так далее - во многих странах мира достаточно жестко регулируется, в том числе и в европейских страх". "Безусловно, необходимо это делать и в нашей стране", - уверен представитель Кремля.

На его взгляд, "могут, безусловно, какие-то опасения существовать на счет правоприменения этого закона после того, как он уже перестанет быть законопроектом". "Но мы неоднократно сталкивались с ситуациями, когда такие опасения оказывались беспочвенными", - напомнил представитель Кремля. Он добавил, что при разработке данного законопроекта, как и в других случаях, принимали участие эксперты, происходили согласования.

"Давайте дождемся момента, когда он [законопроект] поступит в Кремль, тогда уже президент заявит о своей позиции", - предложил пресс-секретарь главы государства. Он не стал делать прогнозов о том, подпишет ли Путин законопроект, лишь обратив внимание на тот факт, что "работа над этим законопроектом ведется уже давно, он достаточно продуманный".

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