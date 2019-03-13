Повышение НДС перестало влиять на инфляцию в РФ - Минэкономразвития
15:12 13.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Эффект от повышения НДС исчерпан, что привело к замедлению роста цен в России в феврале, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина инфляции. Март 2019 года".
"В феврале 2019 года темп роста цен вернулся к уровням прошлого года, что свидетельствует об исчерпании эффекта на цены от повышения НДС", - отмечается в докладе.
В помесячном выражении инфляция в феврале замедлилась до 0,4% с 1% в январе, с исключением сезонности - до 0,36% с 0,77%. "Вместе с тем из-за низкой базы февраля 2018 года годовые темпы роста потребительских цен несколько увеличились (до 5,2% в годовом выражении по сравнению с 5% в январе)" - говорится в обзоре.
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