"Юнармию" могут привлечь к патриотической работе с трудными подростками

15:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Кремле не исключили привлечения «Юнармии» к патриотической работе с трудными подростками. Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании рассказал, что рабочая группа МВД будет выявлять в соцсетях подростков, склонных к правонарушениям, и направлять их в военно-патриотические лагеря.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Говорит Москва» сообщил, что патриотическая организация «Юнармия» может быть привлечена к этому проекту.



«Юнармия расширяется, больше членов, сам корпус постоянно растёт, она активнее работает в самых различных сферах жизни детей и молодёжи, поэтому вполне естественно, что все больше молодых людей она будет охватывать своим вниманием».



Информацией о деталях этой инициативы в Кремле пока не располагают.

