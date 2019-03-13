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В Магадане запустили производство колбасы из тюленей

16:12 13.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Магадане начали делать колбасу из тюленей. Производство этого продукта запустила местная частная компания.

Как говорится в сообщении правительства Колымы, такую продукцию не делали даже во времена Советского Союза. Мясо выловленных животных шло в виде корма на фермы по разведению песца и норки. По данным местных властей, сегодня в акватории Дальнего Востока насчитывается до 50 тысяч тюленей.  Говорит Москва

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