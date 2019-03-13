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Песков назвал "антироссийские" законопроекты США эмоциональной экзальтацией Вашингтона

16:32 13.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал пакет "антироссийских" законопроектов США эмоциональной экзальтацией Вашингтона и не ждет трезвых оценок со стороны законодателей США. Таким образом он прокомментировал принятие Палатой представителей Конгресса США резолюции о санкциях против причастных к убийству политика Бориса Немцова, а также законопроекта с требованием раскрыть доходы президента России Владимира Путина и законопроекта, который запрещает вашингтонской администрации признавать Крым частью РФ.

"Подобные законопроекты могу лишь негативно повлиять (на отношения Москвы и Вашингтона - прим. ТАСС). Это продолжающаяся весьма недружественная, оголтелая русофобская линия. Это продолжение такой эмоциональной экзальтации. Поэтому сейчас мы не ожидаем как-то трезвых оценок со стороны американских законодателей", - сказал Песков.

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