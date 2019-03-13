Чавушоглу признался, что не только говорит на русском, но и обменивается шутками с Путиным
17:00 13.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал в Средиземноморском университете в Анталье в среду, что его знания русского языка достаточно не только для разговора, но и для того, чтобы обмениваться шутками с президентом России Владимиром Путиным.
"Я стараюсь изучать иностранные языки, как только предоставляется такая возможность. Я довел до среднего уровня знание русского языка и сейчас даже могу обмениваться шутками с Путиным", - приводит его слова телеканал "Т24".
Чавушоглу занимает пост министра иностранных дел Турции с ноября 2015 года, владеет также английским, немецким и японским языками.
Чавушоглу и Путин встречались, в том числе на саммите РФ, Турция, Иран, посвященном сирийскому урегулированию, который прошел 14 февраля в Сочи. Глава МИД Турции сопровождал на встрече турецкого лидера Тайипа Эрдогана.
НОВОСТИ
- 17:40 13.03.2019
- Генпрокурор РФ поручил проверить данные о двойной плате за вывоз отходов
- 17:12 13.03.2019
- В правительстве обсуждается снижение НДС на фрукты и ягоды
- 16:32 13.03.2019
- Песков назвал "антироссийские" законопроекты США эмоциональной экзальтацией Вашингтона
- 16:12 13.03.2019
- В Магадане запустили производство колбасы из тюленей
- 16:00 13.03.2019
- Дума рассматривает как основной вариант преодоление вето СФ по закону о запрете хостелов
- 15:32 13.03.2019
- "Юнармию" могут привлечь к патриотической работе с трудными подростками
- 15:12 13.03.2019
- Повышение НДС перестало влиять на инфляцию в РФ - Минэкономразвития
- 15:00 13.03.2019
- Песков не считает проект закона о фейковых новостях попыткой ввести цензуру
- 14:32 13.03.2019
- Совет Федерации отклонил закон о хостелах
- 14:12 13.03.2019
- Одинаковое регулирование для обычных и электронных сигарет поддержали в Госдуме
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать