В правительстве обсуждается снижение НДС на фрукты и ягоды

17:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Правительство обсуждает снижение НДС на фрукты и ягоды с 20 до 10%. Об этом сообщил вице-премьер Алексей Гордеев, отвечая на вопросы сенаторов в рамках правительственного часа.

Он назвал инициативу по снижению НДС правильной, отметив, что речь идёт «о витаминной продукции, которую употребляют и дети».



Первые предложения о снижении НДС на плоды и ягоды были высказаны в ноябре прошлого года на совещании в Ставропольском крае с участием президента. Говорит Москва

