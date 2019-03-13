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В правительстве обсуждается снижение НДС на фрукты и ягоды

17:12 13.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Правительство обсуждает снижение НДС на фрукты и ягоды с 20 до 10%. Об этом сообщил вице-премьер Алексей Гордеев, отвечая на вопросы сенаторов в рамках правительственного часа.

Он назвал инициативу по снижению НДС правильной, отметив, что речь идёт «о витаминной продукции, которую употребляют и дети».

Первые предложения о снижении НДС на плоды и ягоды были высказаны в ноябре прошлого года на совещании в Ставропольском крае с участием президента.  Говорит Москва

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