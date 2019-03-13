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Генпрокурор РФ поручил проверить данные о двойной плате за вывоз отходов

17:40 13.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генпрокурор России Юрий Чайка поручил проверить информацию в интернете о взимании двойной платы с граждан за вывоз твердых коммунальных отходов. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

"В связи с размещением в сети Интернет информации о незаконном взимании с граждан платежей за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) генеральный прокурор РФ Юрий Чайка поручил прокурорам субъектов Российской Федерации незамедлительно, с привлечением уполномоченных контролирующих органов и представителей общественных экспертных сообществ, организовать проверки соблюдения требований законодательства в указанной сфере", - сказал Куренной.

По результатам проверок, заверил Куренной, "будут приняты исчерпывающие меры реагирования по пресечению и устранению нарушений закона". Он не исключил, что "при наличии оснований будет инициироваться перерасчет размера платы за содержание жилых помещений, необоснованно включающей в себя плату за обращение с ТКО".

Ранее эксперты проекта "Единой России" "Чистая страна" направили в Генпрокуратуру для проверки данные о том, что в 30 регионах местные жители столкнулись с двойной оплатой за вывоз мусора. Подобная ситуация сложилась после того, как с 1 января плату за эту услугу стали прописывать в отдельном платежном документе.

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