Глава NASA рассказал американским сенаторам об отношениях с российскими партнерами

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джеймс Брайденстайн назвал в среду уникальными и прочными взаимоотношения с Россией в деле освоения космоса, несмотря на политическую напряженность между двумя странами.

"Я бы сказал, что мы смогли справиться с проблемами в космосе, и я думаю, что это уникальная возможность, это уникальный канал связи. У меня сложились с главой Роскосмоса [Дмитрием Рогозиным] прочные партнерские отношения. Они [Россия] весьма полезны для нас, когда мы отправляем наших астронавтов на МКС на российских ракетах "Союз", - отметил глава НАСА, отвечая на вопрос об отношениях с РФ в сфере освоения космоса, в ходе слушаний в комитете по торговле, науке и транспорту Сената Конгресса США.