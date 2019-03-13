Глава NASA рассказал американским сенаторам об отношениях с российскими партнерами
19:00 13.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джеймс Брайденстайн назвал в среду уникальными и прочными взаимоотношения с Россией в деле освоения космоса, несмотря на политическую напряженность между двумя странами.
"Я бы сказал, что мы смогли справиться с проблемами в космосе, и я думаю, что это уникальная возможность, это уникальный канал связи. У меня сложились с главой Роскосмоса [Дмитрием Рогозиным] прочные партнерские отношения. Они [Россия] весьма полезны для нас, когда мы отправляем наших астронавтов на МКС на российских ракетах "Союз", - отметил глава НАСА, отвечая на вопрос об отношениях с РФ в сфере освоения космоса, в ходе слушаний в комитете по торговле, науке и транспорту Сената Конгресса США.
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