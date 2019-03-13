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Самописцы с эфиопского "Боинга" отправят на расшифровку в Германию

19:40 13.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Черные ящики разбившегося авиалайнера Boeing 737 MAX компании Ethiopian Airlines будут отправлены в Германию. Об этом в среду сообщило агентство Рейтер со ссылкой на генерального директора авиакомпании Тевольде Гебремариама.

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