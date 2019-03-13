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Спецпредставителю ОБСЕ "не удовлетворен" действием перемирия на востоке Украины

20:40 13.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик считает неудовлетворительными первые результаты "весеннего перемирия" в Донбассе, объявленного с 8 марта. Он сообщил об этом журналистам в среду по окончании заседания Контактной группы по урегулированию на востоке Украины в белорусской столице. "К сожалению, итоги этого перемирия не удовлетворительны", - сказал он.

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