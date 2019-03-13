Для "Боингов" MAX 8 и 9 теперь закрыто и американское небо
22:20 13.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дональд Трамп заявил, что США приостанавливают все полеты самолетов Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 до его дальнейшего распоряжения.
"Вводится запрет на полеты всех Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 в США", - заявил президент во время брифинга для прессы в Белом доме в среду.
"Все авиалинии уведомлены об этом", - подчеркнул Трамп.
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