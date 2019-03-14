Россия и США могут вместе разработать глобальную систему навигации вокруг Луны
23:10 13.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские и американские ученые обсуждают создание системы глобальной навигационной системы вокруг Луны, подобной ГЛОНАСС или GPS, сообщил в среду ТАСС вице-президент Российской академии наук (РАН) Юрий Балега по итогам переговоров делегации РАН в штаб- квартире НАСА.
"В рамках исследования естественного спутника Земли американские коллеги предложили разработку совместной навигационной системы вокруг Луны, подобной GPS или ГЛОНАСС, чтобы ей могли пользоваться все участники лунных проектов", - сказал он.
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