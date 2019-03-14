В британском парламенте дело, похоже, идет к отсрочке "брекзита"

23:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британские депутаты поддержали предложение премьер-министра Терезы Мэй об исключении сценария выхода Соединенного Королевства из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. По итогам состоявшегося в среду голосования в Палате общин 321 законодателей выступили за данную инициативу, 278 - против.

Таким образом, британские парламентарии 14 марта, как ожидается, смогут проголосовать за то, чтобы перенести дату выхода Великобритании из ЕC с 29 марта на более поздний срок.