AP: Пентагон планирует испытать ракеты, запрещенные ДРСМД

07:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны США планирует в текущем году провести испытания ракет двух типов, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщило в среду агентство Associated Press (AP).

Оно отмечает, что о данных планах сообщили небольшой группе журналистов представители Министерства обороны США. Пентагон планирует в августе испытать крылатую ракету дальностью около 1 тыс. км, способную лететь на малой высоте. Она может быть развернута в течение 18 месяцев. Газета The Washington Post, в свою очередь, уточняет, что это ракета наземного базирования.

Кроме того, в ноябре США намерены провести испытания баллистической ракеты дальностью 3 тыс. - 4 тыс. км. Она, вероятнее всего, не может быть развернута раньше, чем через пять лет, отмечает агентство. По данным AP, в обоих случаях речь идет о ракетах, которые не оснащены ядерными боеголовками. "Если Россия и США достигнут соглашения о сохранении ДРСМД до августа, эти проекты не получат развития", - говорится в материале агентства.

По словам представителей Пентагона, американская сторона пока не проводила консультаций с государствами-союзниками в Европе и Азии относительно размещения на их территории указанных ракет. The Washington Post также, в частности, констатирует, что администрация президента США Дональда Трампа "не планирует снова добиваться передового развертывания ракет с ядерными боеголовками в Европе".

Как говорится в материале AP, один из сотрудников Минобороны США уточнил, что "существует возможность развертывания баллистической ракеты средней дальности на острове Гуам, являющемся американской территорией, это будет достаточно близко к Азии, чтобы представлять потенциальную угрозу для Китая и России".

В Пентагоне в ответ на запрос ТАСС в Вашингтоне отказались предоставить дополнительную информацию на этот счет.