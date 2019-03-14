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Глава РАН: На Луне можно пытаться искать полезные ископаемые

07:15 14.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Освоение Луны поможет заложить основу для исследования других планет Солнечной системы. Об этом рассказал в среду в беседе с журналистами президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

"Вообще вопрос с лунной программой не так очевиден, потому что, казалось бы, какой наукой можно заниматься на Луне? Тем более, что мы давным-давно, еще в конце 60-х годов, продемонстрировали свои возможности долететь до Луны, облететь Луну, прилуниться. И спустя достаточно длительное время, несколько десятилетий, мы опять начинаем двигаться в этом направлении, причем начинаем двигаться уже в новом составе, появился еще Китай в качестве основного игрока", - сказал он. "На Луне, конечно, можно заниматься не только наукой, можно пытаться искать там полезные ископаемые, можно заниматься другими вопросами - как вы знаете, у американцев есть программа создания там того, что называется Deep Space Gateway", - отметил Сергеев.

"И действительно, если подумать, с чем связаны вопросы освоения Луны, то, наверное, в первую очередь это понимание того, что, конечно, в плане освоения планет Марс достаточно далеко, на Венере совсем еще пока не понятно, как можно работать, потому что там совершенно экстремальные по нашим меркам условия, а с другой стороны необходимо все-таки осваивать соседние планеты, если в будущем мы хотим продолжать заниматься освоением космоса. То есть мы должны иметь какую-то соседнюю планету и понимать, каким образом мы можем двигаться вперед. Поэтому Луна, несмотря на то, что там из общих соображений меньше всего интересного, чем на Марсе и на Венере, тем не менее является нашим ближайшим объектом, где мы можем организовать такое как бы экс-земное существование", - добавил он.

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