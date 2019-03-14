Москвичам пообещали плюс три и без осадков
07:50 14.03.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»
Переменная облачность без осадков и до 3 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в четверг, 14 марта. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
«Предстоящим днем столичный регион будет находиться на восточной периферии обширного малоподвижного антициклона. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве будет колебаться от 1 до 3 градусов тепла, по области - от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 м/с», - говорится в сообщении.
Синоптики отмечают, что атмосферное давление в середине дня составит 749 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60%.
НОВОСТИ
- 09:05 14.03.2019
- Пилот разбившегося "Боинга" перед катастрофой пожаловался на проблемы с управлением
- 09:00 14.03.2019
- США обвинили Россию в нарушении прав человека в Крыму
- 08:40 14.03.2019
- ЛНР: Украинские силовики обстреляли позиции ополченцев из минометов
- 08:30 14.03.2019
- Похитители картины Брейгеля украли копию вместо оригинала
- 08:15 14.03.2019
- Обвиняемую в убийстве брата Ким Чен Ына оставили под стражей
- 07:35 14.03.2019
- AP: Пентагон планирует испытать ракеты, запрещенные ДРСМД
- 07:15 14.03.2019
- Глава РАН: На Луне можно пытаться искать полезные ископаемые
- 07:00 14.03.2019
- Посол РФ в США: Вашингтон едва ли готов пойти на компромисс по ДРСМД
- 23:15 13.03.2019
- В британском парламенте дело, похоже, идет к отсрочке "брекзита"
- 23:10 13.03.2019
- Россия и США могут вместе разработать глобальную систему навигации вокруг Луны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать