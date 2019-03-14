Москвичам пообещали плюс три и без осадков

07:50 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Переменная облачность без осадков и до 3 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в четверг, 14 марта. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться на восточной периферии обширного малоподвижного антициклона. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве будет колебаться от 1 до 3 градусов тепла, по области - от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 м/с», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что атмосферное давление в середине дня составит 749 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60%.