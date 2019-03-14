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НОВОСТИ

Обвиняемую в убийстве брата Ким Чен Ына оставили под стражей

08:15 14.03.2019 Источник: РОСБАЛТ

Суд Малайзии отказался освободить гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг, обвиняемую в убийстве брата лидера КНДР Ким Чен Ына, передает "Росбалт" со ссылкой на Reuters.

Женщина остается под стражей уже более двух лет. 

На днях суд освободил вторую подозреваемую — 26-летнюю гражданку Индонезии Сити Айшу.

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