Обвиняемую в убийстве брата Ким Чен Ына оставили под стражей

08:15 Источник: РОСБАЛТ

Суд Малайзии отказался освободить гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг, обвиняемую в убийстве брата лидера КНДР Ким Чен Ына, передает "Росбалт" со ссылкой на Reuters.

Женщина остается под стражей уже более двух лет.

На днях суд освободил вторую подозреваемую — 26-летнюю гражданку Индонезии Сити Айшу.