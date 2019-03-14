Похитители картины Брейгеля украли копию вместо оригинала

08:30 Источник: Газета.Ru

Неизвестные ограбили церковь в городе Кастельнуово-Магра на севере Италии, однако вместо оригинала картины Питера Брейгеля-младшего «Распятие» грабителям досталась копия, пишет "Газета.ру" со ссылкой на Il Secolo XIX.

Утром 13 марта неизвестные ворвались в церковь, разбили битой защитное стекло и скрылись с похищенной картиной на автомобиле.

Итальянское издание пишет, что правоохранители знали о готовящемся преступлении и месяц назад подменили оригинал копией.