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ЛНР: Украинские силовики обстреляли позиции ополченцев из минометов

08:40 14.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения украинских силовиков четыре раза за прошедшие сутки обстреляли позиции народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в четверг сообщили журналистам в оборонном ведомстве ЛНР.

"Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселка Голубовское, сел Смелое и Пришиб", - приводит слова представителя народной милиции агентство Луганскинформцентр.

По его данным, огонь велся из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

Участники подгруппы по безопасности на переговорах в Минске в минувший четверг в формате видеоконференции согласовали установление в Донбассе нового - "весеннего" - перемирия. Оно вступило в силу 8 марта в 00:00 по киевскому времени (01:00 мск). Однако уже в субботу подразделения украинских силовиков обстреляли позиции ополченцев ЛНР, тем самым сорвав договоренность о новом перемирии.

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