США обвинили Россию в нарушении прав человека в Крыму
09:00 14.03.2019 Источник: Коммерсант.ru
Госдеп США считает, что российские власти нарушают права человека в Крыму. Там происходят незаконные аресты, похищения и пытки, говорится в докладе о правах человека за 2018 год, подготовленном Госдепом США.
Авторы доклада уверены, что на полуострове выдаются психиатрические заключения в качестве «карательных мер», плохо относятся к заключенным, а для получения признательных показаний специально усложняют условия содержания в тюрьме и колониях.
Вашингтон отмечает, что в Крыму также ограничивается свобода СМИ и слова. Коммерсантъ
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