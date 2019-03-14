США обвинили Россию в нарушении прав человека в Крыму

09:00 Источник: Коммерсант.ru

Госдеп США считает, что российские власти нарушают права человека в Крыму. Там происходят незаконные аресты, похищения и пытки, говорится в докладе о правах человека за 2018 год, подготовленном Госдепом США.

Авторы доклада уверены, что на полуострове выдаются психиатрические заключения в качестве «карательных мер», плохо относятся к заключенным, а для получения признательных показаний специально усложняют условия содержания в тюрьме и колониях.



Вашингтон отмечает, что в Крыму также ограничивается свобода СМИ и слова. Коммерсантъ

