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США обвинили Россию в нарушении прав человека в Крыму

09:00 14.03.2019 Источник: Коммерсант.ru

Госдеп США считает, что российские власти нарушают права человека в Крыму. Там происходят незаконные аресты, похищения и пытки, говорится в докладе о правах человека за 2018 год, подготовленном Госдепом США.

Авторы доклада уверены, что на полуострове выдаются психиатрические заключения в качестве «карательных мер», плохо относятся к заключенным, а для получения признательных показаний специально усложняют условия содержания в тюрьме и колониях.

Вашингтон отмечает, что в Крыму также ограничивается свобода СМИ и слова.  Коммерсантъ

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