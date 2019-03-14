Прокуратура США ведет расследование о продаже данных против Facebook - NYT

09:20 Источник: Газета.Ru

Федеральная прокуратура США ведет уголовное расследование сделок о продаже пользовательских данных, которые Facebook заключил с рядом мировых технологических гигантов. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на два осведомленных о ходе расследования источника.

По данным издания, большое жюри в Нью-Йорке потребовало предоставить суду записи как минимум от двух известных производителей гаджетов. Обе компании вступили в партнерские отношения с Facebook, получив широкий доступ к личной информации сотен миллионов ее пользователей.



Отмечается, что такое соглашение о партнерстве с Facebook позволило более чем 150 компаниям видеть друзей пользователей, их контактную информацию и другие данные, причем иногда без их согласия. За последние два года Facebook прекратил большинство партнерских отношений.



Ранее сообщалось, что главе Facebook Марку Цукербергу пригрозили повесткой в канадский парламент. Газета.Ru

