Швеция потребовала выслать российского дипломата - СМИ

10:00 Источник: РБК

Посла РФ вызвали в МИД Швеции, где потребовали от него, чтобы один из дипломатов, которого Стокгольм считает сотрудником спецслужб, добровольно покинул страну, пишет газета Dagens Nyheter со ссылкой на источник.

Представитель министерства Патрик Нильссон подтвердил факт вызова посла в МИД. «Могу подтвердить, что мы вызывали посла из-за действий дипломата», — сказал он.



В конце февраля Служба государственной безопасности Швеции (СЭПО) сообщила об аресте сотрудника одной из IT-компаний, подозреваемого в незаконной передаче информации. По данным силовиком, он был завербован сотрудником российских спецслужб, который действовал под дипломатическим прикрытием. РБК

