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НОВОСТИ

Минфин США учредил спецотдел по России

10:05 14.03.2019 Источник: Газета.Ru

Американский Минфин учредил внутри управления по борьбе с терроризмом и финансовой разведке шесть новых стратегических подразделений, деятельность одного из которых будет посвящена только России. Об этом говорится в заявлении на сайте министерства.

При этом наряду с российским отделом Минфин США отнес к своим «наивысшим приоритетам» КНДР, Иран, террористическую группировку «Исламское государство» (организация запрещена в России), виртуальные валюты, а также права человека и коррупцию.

Согласно заявлению, эксперты управления по борьбе с терроризмом будут обеспечивать «достижение стратегических и тактических целей». В чем конкретно будет заключаться деятельность новых подразделений в тексте документа не уточняется.

Ранее в Минэнерго США не исключили новых санкций против поддерживающих Мадуро стран.  Газета.Ru

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