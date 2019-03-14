Разведка США обеспокоилась участием «Huawei» в прокладке подводных кабелей связи - WSJ

10:20 Источник: Эхо Москвы

Американская разведка обеспокоена участием китайской компании «Huawei» в прокладке подводных кабелей связи. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

Издание отмечает, что через существующие подводные оптоволоконные кабели проводит почти весь интернет-трафик, и они уязвимы для шпионажа. Всего их около 380-ти, а «Huawei» участвовала в 90 проектах по прокладке таких линий связи. Эхо Москвы