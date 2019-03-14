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НОВОСТИ

Следствие проверит информацию о депутате, избившем учительницу в школе в Северной Осетии

10:32 14.03.2019

Следователи начали проверку после сообщений об инциденте с участием депутата в одной из школ города Ардон в Северной Осетии. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

По предварительным данным, 28-летний мужчина ворвался в кабинет, где проходил урок одного из начальных классов школы, и на глазах у детей начал избивать учительницу.

"В настоящее время по данному факту органами полиции республики проводится проверка", - говорится в сообщении. ren.tv

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