Власти Москвы приступили к реализации программы "Мой район"
10:18 14.03.2019
Программа «Мой район», которую городским властям помогают формировать жители Москвы, перешла в стадию активной реализации. По словам мэра Сергея Собянина, эта программа становится идеологической базой для совершенствования всех территорий мегаполиса. Главной задачей программы является выравнивание уровня развития разных муниципалитетов и обеспечение всех горожан доступными и качественными городскими услугами. «Никакой руководитель города не сможет отступиться от этой идеологии, потому что это требование самих москвичей», - отметил Собянин, по словам которого, сейчас начинается создание специальной платформы, которая наладит удобный канал связи между властями и горожанами и обеспечит жителей информацией о том, что сделано и планируется сделать по программе «Мой район».
Идея программы «Мой район» была озвучена накануне выборов мэра, состоявшихся в сентябре 2018 года. Для каждого района Москвы содержание программы различно и учитывает потребности москвичей в благоустройстве тех или иных территорий, необходимость создания или модернизации спортивных комплексов, парков, библиотек, общественных пространств.
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