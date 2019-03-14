Власти Москвы приступили к реализации программы "Мой район"

10:18

Программа «Мой район», которую городским властям помогают формировать жители Москвы, перешла в стадию активной реализации. По словам мэра Сергея Собянина, эта программа становится идеологической базой для совершенствования всех территорий мегаполиса. Главной задачей программы является выравнивание уровня развития разных муниципалитетов и обеспечение всех горожан доступными и качественными городскими услугами. «Никакой руководитель города не сможет отступиться от этой идеологии, потому что это требование самих москвичей», - отметил Собянин, по словам которого, сейчас начинается создание специальной платформы, которая наладит удобный канал связи между властями и горожанами и обеспечит жителей информацией о том, что сделано и планируется сделать по программе «Мой район».Идея программы «Мой район» была озвучена накануне выборов мэра, состоявшихся в сентябре 2018 года. Для каждого района Москвы содержание программы различно и учитывает потребности москвичей в благоустройстве тех или иных территорий, необходимость создания или модернизации спортивных комплексов, парков, библиотек, общественных пространств.