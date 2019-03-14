Порошенко сообщил, что отправляется на фронт

11:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что отправляется в Донбасс. «Сегодня… я лечу на фронт, чтобы посетить наших добровольцев», — сказал он во время выступления в Киеве в честь Дня добровольца.

Ранее в ходе своей предвыборной агитации Пётр Порошенко обещал поднять зарплаты военных Вооружённых сил Украины, которые проводят операцию в Донбассе. Говорит Москва

