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НОВОСТИ

Порошенко сообщил, что отправляется на фронт

11:00 14.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что отправляется в Донбасс. «Сегодня… я лечу на фронт, чтобы посетить наших добровольцев», — сказал он во время выступления в Киеве в честь Дня добровольца.

Ранее в ходе своей предвыборной агитации Пётр Порошенко обещал поднять зарплаты военных Вооружённых сил Украины, которые проводят операцию в Донбассе.  Говорит Москва

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