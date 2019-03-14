Эксперты спрогнозировали рекордную прибыль российских банков в 2019 году

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прибыль российских банков по итогам 2019 года составит 1,8-1,9 трлн рублей против 1,3 трлн рублей в 2018 году в результате завершения основной стадии расчистки сектора и снижения убытков санируемых кредитных организаций, говорится в прогнозе развития банковского сектора РФ, подготовленном рейтинговым агентством "Эксперт РА".

"В 2019 году банки покажут рекордную прибыль в 1,8-1,9 трлн рублей, а рентабельность вернется на докризисный уровень. Причина - завершение основной стадии расчистки сектора от неустойчивых крупных игроков и снижение убытков санируемых банков", - поясняют эксперты.



При этом, по их мнению, усиление конкуренции не позволит превысить темпы роста сектора, достигнутые в 2018 году, и приведет к стагнации маржи банков. Однако расширение госпрограммы льготных кредитов малому и среднему бизнесу поддержит некрупные банки.



Агентство также ожидает улучшения качества банковских активов в текущем году, однако объем недосозданных резервов на возможные потери по кредитам останется высоким.



"По оценкам "Эксперт РА", основанным на углубленном анализе рейтингуемых банков, совокупный объем недосозданных резервов по системе составил на начало 2019 года не менее 1,5 трлн рублей (15% капитала). Устойчивость сектора к одномоментной реализации указанных рисков мы оцениваем как адекватную с учетом ожидаемого размера прибыли, а также достаточного запаса капитала (с учетом надбавок) у большинства крупных банков по сравнению с началом 2018 года", - говорится в материалах рейтингового агентства.



Однако отдельные (в том числе крупные) банки в стресс- сценарии могут столкнуться с необходимостью докапитализации для выполнения требований регулятора, считают эксперты.

