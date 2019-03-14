Китай сделал представление США после публикации доклада о правах человека
11:32 14.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай сделал Соединенным Штатам представление после публикации Госдепартаментом доклада о правах человека с критикой Пекина, отметив, что американский документ выдержан в духе "идеологических предубеждений". Об этом в четверг заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.
"Мы, как обычно, сделали представление американской стороне. Китай уделяет большое внимание защите прав человека. С момента образования нового Китая, с начала политики реформ и открытости, в КНР достигнут значительный прогресс в области защиты прав человека. Китайские граждане и международное сообщество являются свидетелями этому", - заявил дипломат.
Он также подчеркнул, что "доклад Соединенных Штатов, как всегда, выдержан в духе идеологических предубеждений". "Документ наполнен безосновательными обвинениями и игнорирует факты", - отметил Лу Кан.
"Мы надеемся, что США откажутся от мышления времен Холодной войны и смогут увидеть прогресс в области защиты прав человека в Китае", - подчеркнул он.
Госдепартамент обнародовал в среду очередной ежегодный доклад о соблюдении прав человека в мире за 2018 год, в котором подверг критике Россию, а также Украину, Иран и Китай.
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