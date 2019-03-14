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НОВОСТИ

Шведскую школьницу выдвинули на Нобелевскую Премию мира

12:05 14.03.2019 Источник: Эхо Москвы

16-летная шведская школьница Грета Тунберг выдвинута на Нобелевскую Премию мира. С инициативой выступили шведские депутаты и представители норвежского стортинга, сообщает газета «Афтонбладет». 

В августе прошлого года Тунберг начала школьную забастовку перед зданием парламента в Стокгольме. Она призывает политиков выполнить Парижский договор по сокращению вредных выбросов. Девочка вдохновила на протесты тысячи школьников по всей Европе.  Эхо Москвы

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