Шведскую школьницу выдвинули на Нобелевскую Премию мира

12:05 Источник: Эхо Москвы

16-летная шведская школьница Грета Тунберг выдвинута на Нобелевскую Премию мира. С инициативой выступили шведские депутаты и представители норвежского стортинга, сообщает газета «Афтонбладет».

В августе прошлого года Тунберг начала школьную забастовку перед зданием парламента в Стокгольме. Она призывает политиков выполнить Парижский договор по сокращению вредных выбросов. Девочка вдохновила на протесты тысячи школьников по всей Европе. Эхо Москвы