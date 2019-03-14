Госдума ужесточила ответственность для криминальных авторитетов
12:32 14.03.2019 Источник: Эхо Москвы
Госдума приняла в третьем чтении закон, которым существенно ужесточается уголовная ответственность для криминальных авторитетов и главарей организованных преступных групп. Документ предусматривает наказание вплоть до пожизненного.
Законопроект в думу внёс президент. Эхо Москвы
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