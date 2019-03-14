Планы испытать ракеты - логическое продолжение позиции США по ДРСМД, считает Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал планы США испытать ракеты, запрещенные ДРСМД, "логическим продолжением" позиции Вашингтона.

"Мы [Россия] категорически не согласны с какими-либо упреками в наш адрес о том, что мы не хранили верность этому документу (Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности). Наоборот, весьма аргументировано и с доказательствами мы демонстрировали всем, что именно США стали источником слома этого документа, фактически пойдя на нарушения", - сказал журналистам представитель Кремля. Он констатировал, что США применяли системы, которые "де-факто шли в нарушение с основными положениями" ДРСМД.



"Именно США, а не Россия нарушали положения Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Именно США заранее включили в проект бюджета пункт о НИР (научно- исследовательских работах) по этим ракетам", - отметил Песков. По его мнению, "естественно, реализация НИР без испытаний зачастую бывает невозможна". "Поэтому это (планы по испытанию ракет) логическое продолжение ситуации", - уверен пресс-секретарь российского лидера.