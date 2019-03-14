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В России оценили стоимость имеющихся природных ископаемых

13:05 14.03.2019 Источник: РБК

Минприроды впервые оценило в стоимостном выражении запасы полезных ископаемых в России. Первая оценка дана на конец 2017 года.

Стоимость запасов нефти составила 39,6 трлн руб.; стоимость газа — 11,3 трлн руб.; коксующегося угля — почти 2 трлн руб. Кроме того, Минприроды оценило запасы: железной руды — в 808 млрд руб.; алмазов — в 505 млрд руб.; золота — в 480 млрд руб.

Совокупная стоимость всех минеральных и энергетических ресурсов (нефть, газ, золото, медь, железная руда, уголь энергетический и бурый, алмазы) составила 55,2 трлн руб., или 60% ВВП за 2017 год.  РБК

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