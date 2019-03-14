0
0
48
НОВОСТИ

Госдума обязывает работодателей чаще направлять в пенсионные органы сведения о сотрудниках

13:32 14.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект, уточняющий порядок обмена данными о лицах между внебюджетными фондами, органами госвласти и кредитными организациями в системе пенсионного страхования, который в том числе предусматривает новые обязательства для работодателей.

В частности, уточняется, что теперь отчетным периодом, за который страхователь должен предоставить в территориальный орган Пенсионного фонда РФ (ПФР) новые данные о застрахованных лицах, считается исключительно один календарный месяц. Согласно действующим нормам, отчетный период может длиться до года. При этом, согласно законопроекту, ПФР обязан скорректировать сведения о средствах пенсионных накоплений в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения недостоверности либо в течение трех месяцев в случае поступления заявления от самого застрахованного лица или работодателя.

В тексте указано, что работодатели несут ответственность за непредоставление в установленный срок либо предоставление неполных сведений для включения в реестр застрахованных лиц. Еще одной новеллой законопроекта является то, что индивидуальный лицевой счет открывается ПФР на каждого гражданина РФ, а также на каждого иностранного гражданина и каждого человека без гражданства, постоянно или временно проживающих на территории РФ. Расширяются и возможности по открытию самого лицевого счета - оно будет осуществляться на основании заявления лица, "поданного им лично, через работодателя или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг". Более того, для открытия счета могут быть использованы сведения, поступившие в ПФР через МФЦ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:20 14.03.2019
Страны ЕС должны быть готовы к переносу даты Brexit на более поздний срок - Туск
0
69
13:05 14.03.2019
В России оценили стоимость имеющихся природных ископаемых
0
88
13:00 14.03.2019
Планы испытать ракеты - логическое продолжение позиции США по ДРСМД, считает Песков
0
85
12:32 14.03.2019
Госдума ужесточила ответственность для криминальных авторитетов
0
129
12:20 14.03.2019
Американец Пол Уилан обвиняется в РФ в шпионаже в интересах США - адвокат
0
159
12:05 14.03.2019
Шведскую школьницу выдвинули на Нобелевскую Премию мира
0
162
12:00 14.03.2019
Цена нефти Brent превысила $68 за баррель впервые с 16 ноября
0
179
11:32 14.03.2019
Китай сделал представление США после публикации доклада о правах человека
0
218
11:20 14.03.2019
Сенат США утвердил резолюцию, запрещающую помощь Саудовской Аравии в Йемене
0
208
11:05 14.03.2019
Эксперты спрогнозировали рекордную прибыль российских банков в 2019 году
0
215

Возврат к списку