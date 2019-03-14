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НОВОСТИ

Занимающийся строительством "Северного потока-2" консорциум может создать отдельную компанию

14:00 14.03.2019 Источник: Эхо Москвы

Консорциум, занимающийся строительством газопровода «Северный поток-2», может создать отдельную компанию, которая будет владеть и управлять последним участком. Он проходит по внутренним водам Германии. Как пишет газета Financial Times, ссылаясь на свои источники, такой шаг позволит вывести из-под юрисдикции ЕС большую часть проекта. Введении Брюсселя останется только последний участок, протяженностью порядка 50 километров.  Эхо Москвы

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