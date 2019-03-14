0
0
96
НОВОСТИ

Рост ВВП в 2019 году может составить менее 1% - Кудрин

14:32 14.03.2019 Источник: RNS

Рост ВВП России в 2019 году может составить менее 1%, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе съезда РСПП.

«Мы поставили своей целью рост 1,3%, чем за прошлые годы, мой прогноз, что это будет около 1% или даже ниже, … мой прогноз сохраняется», — сказал он.  RNS

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:12 14.03.2019
Иркутских шаманов, которые сожгли верблюдов, оштрафовали на 3 тыс рублей
0
25
15:06 14.03.2019
Сто лет назад была основана легендарная компания Bentley
0
31
14:55 14.03.2019
Первый канал переносит премьеру "Покидая Неверленд" в интернет
0
68
14:12 14.03.2019
Американских граждан удерживают в России несмотря на решение суда
0
141
14:00 14.03.2019
Занимающийся строительством "Северного потока-2" консорциум может создать отдельную компанию
0
134
13:32 14.03.2019
Госдума обязывает работодателей чаще направлять в пенсионные органы сведения о сотрудниках
0
163
13:20 14.03.2019
Страны ЕС должны быть готовы к переносу даты Brexit на более поздний срок - Туск
0
190
13:05 14.03.2019
В России оценили стоимость имеющихся природных ископаемых
0
196
13:00 14.03.2019
Планы испытать ракеты - логическое продолжение позиции США по ДРСМД, считает Песков
0
192
12:32 14.03.2019
Госдума ужесточила ответственность для криминальных авторитетов
0
199

Возврат к списку