Рост ВВП в 2019 году может составить менее 1% - Кудрин

14:32 Источник: RNS

Рост ВВП России в 2019 году может составить менее 1%, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе съезда РСПП.

«Мы поставили своей целью рост 1,3%, чем за прошлые годы, мой прогноз, что это будет около 1% или даже ниже, … мой прогноз сохраняется», — сказал он. RNS