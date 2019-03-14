Рост ВВП в 2019 году может составить менее 1% - Кудрин
14:32 14.03.2019 Источник: RNS
Рост ВВП России в 2019 году может составить менее 1%, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе съезда РСПП.
«Мы поставили своей целью рост 1,3%, чем за прошлые годы, мой прогноз, что это будет около 1% или даже ниже, … мой прогноз сохраняется», — сказал он. RNS
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