Американских граждан удерживают в России несмотря на решение суда

14:12 Источник: НГ-Online

Американских граждан удерживают в России несмотря на решение суда. Церковь мормонов направила жалобы омбудсмену и в Совет по правам человека.

Пресс-служба Церкви Иисуса Христа святых последних дней (мормонов) утверждает, что двое американских волонтеров, Коле Дэвис Бродовский и Дэвид Удо Гааг, которых по решению суда должны были депортировать из России за незаконную преподавательскую деятельность, до сих пор удерживаются в центре временного содержания в Новороссийске.

«Несмотря на то, что неделю назад, 7 марта, вступили в законную силу судебные постановления об их административном выдворении за пределы РФ, они все еще содержатся в Центре временного содержания иностранных граждан, подлежащих административному выдворению, депортации и реадмиссии за пределы РФ ГУ МВД России по Краснодарскому краю, – сообщил «НГ» представитель ЦИХСПД Сергей Антаманов. – Действующим законодательством предусмотрена возможность административного выдворения как за счет средств выдворяемых иностранных граждан, так и за счет средств пригласившей их стороны. Однако все предложения немедленно оплатить все соответствующие расходы, в том числе приобрести им авиабилеты до США, отклоняются сотрудниками Службы судебных приставов». «Религиозная ассоциация Церкви Иисуса Христа святых последних дней в России готова взять на себя все расходы по административному выдворению граждан США Бродовского и Гааг – с тем, чтобы освободить российских налогоплательщиков от необходимости без каких бы то ни было оснований продолжать оплачивать содержание этих иностранных граждан в Центре временного содержания», – говорит Антаманов.

Как сообщает сетевое издание «Религия и право», российская Религиозная организация ЦИХСПД обратилась с жалобой на удержание своих американских волонтеров к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. «В связи с изложенным, просим в порядке, предусмотренном ст. 27 Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», дать рекомендации соответствующим государственным органам относительно возможных и необходимых мер по незамедлительной отправке Гааг Дэвида Удо и Бродовского Коле Дэвиса в США за счет пригласившей их стороны», – говорится в обращении к омбудсмену.

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