Первый канал переносит премьеру "Покидая Неверленд" в интернет

14:55 Источник: НГ-Online

По сообщению пресс-службы Первого канала, заявленный в программе на 15 и 16 марта документальный фильм «Покидая Неверленд» не будет демонстрироваться в телевизионном эфире, но его можно уже сейчас посмотреть на сайте Первого канала.

Фильм построен на воспоминаниях Джеймса Сейфчака и Уэйда Робсона, которые обвинили короля поп-музыки Майкла Джексона в сексуальном насилии. Недавняя премьера фильма на фестивале Sundance и американском канале HBO спровоцировала противоречивую общественную реакцию, спекуляции и агрессию со стороны как сторонников, так и противников фильма.

В этой ситуации Первый канал принял решение перенести российскую премьеру «Покидая Неверленд» на свои интернет-ресурсы.

Вера Цветкова