Первый канал переносит премьеру "Покидая Неверленд" в интернет
14:55 14.03.2019 Источник: НГ-Online
По сообщению пресс-службы Первого канала, заявленный в программе на 15 и 16 марта документальный фильм «Покидая Неверленд» не будет демонстрироваться в телевизионном эфире, но его можно уже сейчас посмотреть на сайте Первого канала.
Фильм построен на воспоминаниях Джеймса Сейфчака и Уэйда Робсона, которые обвинили короля поп-музыки Майкла Джексона в сексуальном насилии. Недавняя премьера фильма на фестивале Sundance и американском канале HBO спровоцировала противоречивую общественную реакцию, спекуляции и агрессию со стороны как сторонников, так и противников фильма.
В этой ситуации Первый канал принял решение перенести российскую премьеру «Покидая Неверленд» на свои интернет-ресурсы.
Вера Цветкова
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