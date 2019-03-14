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НОВОСТИ

Первый канал переносит премьеру "Покидая Неверленд" в интернет

14:55 14.03.2019 Источник: НГ-Online

По сообщению пресс-службы Первого канала, заявленный в программе на 15 и 16 марта документальный фильм «Покидая Неверленд» не будет демонстрироваться в телевизионном эфире, но его можно уже сейчас посмотреть на сайте Первого канала. 

Фильм построен на воспоминаниях Джеймса Сейфчака и Уэйда Робсона, которые обвинили короля поп-музыки Майкла Джексона в сексуальном насилии. Недавняя премьера фильма на фестивале Sundance и американском канале HBO спровоцировала противоречивую общественную реакцию, спекуляции и агрессию со стороны как сторонников, так и противников фильма.

В этой ситуации Первый канал принял решение перенести российскую премьеру «Покидая Неверленд» на свои интернет-ресурсы.

Вера Цветкова

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