На выборах главного редактора "Эхо Москвы" победил Алексей Венедиктов

15:32 Источник: Эхо Москвы

Алексей Венедиктов победил на выборах главного редактора «Эхо Москвы». За него проголосовали 79 человек. Его соперник Алексей Голубев получил 22 голоса. Испорченных бюллетеней 7. Совет директоров теперь должен утвердить Венедиктова и подписать контракт на 5 лет.