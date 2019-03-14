КПРФ решила передать Грудинину депутатский мандат Алферова
16:00 14.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президиум ЦК КПРФ на заседании в четверг решил передать депутатский мандат нобелевского лауреата Жореса Алферова генеральному директору "Совхоза им. Ленина" Павлу Грудинину. Об этом сообщил ТАСС лидер компартии Геннадий Зюганов.
"Мы обстоятельно обсуждали вопрос о том, кто должен прийти к нам в Думу. Это связано с тем, что ушел гений, крупнейший ученый с мировым именем, гражданин и патриот, человек, который олицетворял современную науку", - сказал политик ТАСС. "Для нас принципиально важно, чтобы пришел человек, которого знает страна", - подчеркнул он, напомнив, что "Грудинин выполнил поручение партии и ходил на президентские выборы".
"Нашу программу "10 шагов к достойной жизни" он преобразовал в "20 шагов к достойной жизни каждого труженика" на примере своего уникального народного предприятия", - добавил руководитель КПРФ.
По закону в случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного по списку, партия должна в течение двух недель с момента принятия Госдумой постановления о прекращении полномочий представить в ЦИК РФ кандидатуру для передачи мандата. В противном случае Центризбирком по истечении этого срока сам передает мандат следующему кандидату по списку.
Грудинин является бенефициаром "Совхоза им. Ленина", крупнейшего производителя клубники в Московской области, расположенного в Ленинском районе. Бизнесмен был кандидатом в президенты РФ от КПРФ в марте 2018 года. В ходе предвыборной кампании ЦИК получил информацию, что у Грудинина в 2016-2017 годах "было открыто 13 счетов в Швейцарии, из которых шесть абсолютно точно оставались открытыми на декабрь 2017 года". Параллельно с этим весной 2018 года начались судебные тяжбы с миноритариями "Совхоза" из-за переданных дочерней компании земель.
В феврале 2019 года совет депутатов подмосковного Видного освободил Грудинина от должности председателя и лишил его мандата.
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